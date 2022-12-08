В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии: в Укрэнерго сообщили, где самая сложная ситуация

8 декабря, 11:30
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В Укрэнерго сообщили, где самая сложная ситуация с электроснабжением (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Укрэнерго сообщили, где самая сложная ситуация с электроснабжением (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

По состоянию на утро четверга, 8 декабря, в системе Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Для облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений», — говорится в сообщении.

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Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра, что влечет за собой обледенение проводов и их повреждение.

«Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе — вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы», — отметили в Укрэнерго.

Круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс запитывание бытовых потребителей по резервным схемам.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.

5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Электричество Ракетные удары Отключения света Война России против Украины

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