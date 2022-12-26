Аварийные отключения в пяти областях и Киеве. В Укрэнерго рассказали, где в Украине самая сложная ситуация со светом 26 декабря, 11:54 Киев снова вернулся к экстренным отключениям света после перерыва на выходных (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По состоянию на понедельник, 26 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности, он остается существенным после массированных ракетных атак войск РФ.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, аварийные отключения введены в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях, а также в Киеве.

На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.

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Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

В компании также добавили, что необходимо готовиться к разным ситуациям. Энергетики также готовы в любых условиях возобновлять работу энергосистемы.

За 2,5 месяца оккупанты совершили уже девять массированных атак на украинские города, на некоторое время оставляя без света миллионы украинцев. За раз РФ выпускает десятки ракет, иногда с применением дронов-камикадзе.

Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. По всей стране действую экстренные отключения света.



