Аварийные отключения в пяти областях и Киеве. В Укрэнерго рассказали, где в Украине самая сложная ситуация со светом

26 декабря, 11:54
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Киев снова вернулся к экстренным отключениям света после перерыва на выходных (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Киев снова вернулся к экстренным отключениям света после перерыва на выходных (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По состоянию на понедельник, 26 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности, он остается существенным после массированных ракетных атак войск РФ.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, аварийные отключения введены в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях, а также в Киеве.

На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.

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Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

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В компании также добавили, что необходимо готовиться к разным ситуациям. Энергетики также готовы в любых условиях возобновлять работу энергосистемы.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0RJRsBMyKWAjQb7j4SWAx89bxdtfDsd7N2oG4Kv8NuRhrjZ6wcReLH6hgGUu8TisSl

За 2,5 месяца оккупанты совершили уже девять массированных атак на украинские города, на некоторое время оставляя без света миллионы украинцев. За раз РФ выпускает десятки ракет, иногда с применением дронов-камикадзе.

https://www.youtube.com/watch?v=-JULjy-c6P0&t=338s

Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. По всей стране действую экстренные отключения света.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Электроэнергия Отключения света Укрэнерго Война России против Украины

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