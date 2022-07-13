В Украине ликвидировали 37570 оккупантов: где Россия понесла самые большие потери
На каком направлении оккупанты понесли самые большие потери (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 российских оккупантов. Всего Россия потеряла уже 37570 своих военных.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составили:
- личного состава — около 37570 (+100) человек ликвидировано,
- танков — 1649 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 3832 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 839 (+1) ед,
- РСЗО — 247 (+0) ед,
- средства ПВО — 109 (+0) ед,
- самолетов — 217 (+0) ед.,
- вертолетов — 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 678 (+2),
- крылатые ракеты — 155 (+0),
- корабли / катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2704 (+5) ед,
- специальная техника — 67 (+1).
Наибольшие потери за минувшие сутки российская армия понесла на Николаевском направлении.
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