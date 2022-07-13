В Украине ликвидировали 37570 оккупантов: где Россия понесла самые большие потери

13 июля, 10:05
На каком направлении оккупанты понесли самые большие потери (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На каком направлении оккупанты понесли самые большие потери (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 российских оккупантов. Всего Россия потеряла уже 37570 своих военных.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составили:

Читайте также:
Число покушений на коллаборантов в Украине будет расти — Минобороны Британии
  • личного состава — около 37570 (+100) человек ликвидировано,
  • танков — 1649 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 3832 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 839 (+1) ед,
  • РСЗО — 247 (+0) ед,
  • средства ПВО — 109 (+0) ед,
  • самолетов — 217 (+0) ед.,
  • вертолетов — 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 678 (+2),
  • крылатые ракеты — 155 (+0),
  • корабли / катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2704 (+5) ед,
  • специальная техника — 67 (+1).
Видео дня

Наибольшие потери за минувшие сутки российская армия понесла на Николаевском направлении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Взрывы на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
«Поймать практически невозможно» /
Мобильность HIMARS позволяет отрезать тыл и поставки россиян — интервью с аналитиком CIT
13 июля, 09:42
Страны
Роберт Таибби: «Вы заслуживаете счастья, даже если порой вам так не кажется» (Фото:VitalikRadko/Depositphotos)
Решение за вами. Как изменить свою жизнь, если вы ею недовольны
Роберт Таибби
Airbus A380 (Фото:CC)
Падшая королева неба /
Почему самый большой пассажирский самолет в мире оказался никому не нужен
13 июля, 07:02
Инновации
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X