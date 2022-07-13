В Украине ликвидировали 37570 оккупантов: где Россия понесла самые большие потери 13 июля, 10:05 На каком направлении оккупанты понесли самые большие потери (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 российских оккупантов. Всего Россия потеряла уже 37570 своих военных.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составили:

личного состава — около 37570 ( +100) человек ликвидировано,

+100) человек ликвидировано, танков — 1649 ( +0) ед,

+0) ед, боевых бронированных машин — 3832 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 839 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 247 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 109 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 217 ( +0) ед.,

+0) ед., вертолетов — 188 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 678 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 155 ( +0),

+0), корабли / катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2704 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — 67 ( +1).

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Наибольшие потери за минувшие сутки российская армия понесла на Николаевском направлении.

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