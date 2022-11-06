Почасовые ограничения. В Киеве и семи областях Украины сегодня будут выключать свет — Укрэнерго 6 ноября, 09:13 В Киеве и семи областях Украины 6 ноября будут почасовые отключения света (Фото:Alexa/Pixabay)

В Киеве и семи областях Украины в воскресенье, 6 ноября, вводят графики почасовых отключений света.

Соответствующие объемы операторам облэнерго предоставил Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго.

Кроме столицы, потребление ограничат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Во время действия графиков информацию об отключении в том или ином регионе или городе можно найти на сайте, личном кабинете и соцсетях оператора облэнерго (список есть здесь).

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«Ограничить потребление необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян», — пояснили в Укрэнерго.

Там добавили: ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

