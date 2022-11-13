Плановые ограничения. В Киеве и восьми областях Украины сегодня будут выключать свет — Укрэнерго

13 ноября, 00:04
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В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве и восьми областях Украины в воскресенье, 13 ноября, вводят плановые отключения света.

Об этом сообщила НЭК Укрэнерго.

Кроме столицы, ограничения потребления будут действовать с 00:00 до 24:00 в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В остальных регионах отключения не планируют.

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«Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования нужно время», — отметили в Укрэнерго.

Там просят украинцев сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в пиковые часы утром и вечером.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0BYdCZEXq53TQjAtjQ58G6GV69ECHemSqv7gu8H5zzae3zr9eKMLuVBJEKb6UAn6xl

В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Электроэнергия Свет Укрэнерго Война России против Украины

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