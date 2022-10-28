Ситуация в Луганской области: ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, отбита атака на Белогоровку — глава ОВА

28 октября, 09:22
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Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области (Фото:Генштаб)

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области (Фото:Генштаб)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ходе боевых действий в регионе.

В эфире телеканала Прямой он сообщил, что российские оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но их атаку отразили ВСУ.

По словам Гайдая, украинские защитники продвигаются по направлению Сватово-Кременная, однако это происходит медленно, потому что нет фактора неожиданности для оккупационных войск РФ. Захватчики стянули в область резервы, а также разрушили мосты и заминировали территории.

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Замедляет продвижение украинских войск неблагоприятная погода. Гайдай сообщил, что из-за ливней осложнен проезд техники.

Кроме того, оккупанты плотно обстреливают те населенные пункты, которые им пришлось покинуть.

https://www.youtube.com/watch?v=3wlHI2VqRNY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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