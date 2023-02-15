Ситуация в районе Кременной и Белогоровки обострилась, РФ атакует волнами и подключает авиацию — Гайдай 15 февраля, 12:40 Ситуация в районе Кременной и Белогоровки обострилась (Фото:Генштаб)

В Луганской области ситуация в районе Кременной и Белогоровки обострилась. Для атак оккупационные войска РФ подключают авиацию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Мы видим, что идет обострение достаточно мощное, особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Многие обстрелы, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут волнами с разных сторон», — отметил он.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.