Где на Киевщине находят взрывчатку: в МВД рассказали, что в большинстве случаев заминированы входные двери домов и погребов 9 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Работник ГСЧС на разминировании территории (Фото:ГСЧС)

Работники ГСЧС Украины в Киевской области ежедневно выявляют более четырех тысяч взрывоопасных предметов. В большинстве случаев их находят под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут быть жертвы.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Поэтому работа по поиску погибших мирных граждан усложнена из-за большой заминированности общественных и жилых объектов, а также из-за масштабных завалов домов, под которыми могут находиться тела погибших», — написал он.

Видео дня

Поэтому, по его словам, ГСЧС обратилась с призывом к добровольцам приобщиться к разбору завалов.

Он уточнил, что захватчики поставили растяжку даже на входной двери в зданиях Гостомельского подразделения украинских спасателей.

Он также отметил, что сейчас еще очень много зданий заминировано. По его данным, саперы находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы.

«В Бородянке мы встретились с первой сотней добровольцев-спасателей, которые уже приобщились к разбору завалов. За три дня в такие добровольные формирования вступили уже более 5 тысяч человек. Я благодарю всех, кто откликнулся. Это ведь важный фронт в этой войне. Это намного ускорит нашу работу по разборке завалов», — уточнил министр.

Монастырский отметил, что враг — коварный и безжалостный, и потому украинские власти рассматривают любые угрожающие сценарии в направлении Киева и в усиленном режиме готовятся встретить врага.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.