Где на Киевщине находят взрывчатку: в МВД рассказали, что в большинстве случаев заминированы входные двери домов и погребов

9 апреля, 12:27
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Работник ГСЧС на разминировании территории (Фото:ГСЧС)

Работник ГСЧС на разминировании территории (Фото:ГСЧС)

Работники ГСЧС Украины в Киевской области ежедневно выявляют более четырех тысяч взрывоопасных предметов. В большинстве случаев их находят под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут быть жертвы.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Поэтому работа по поиску погибших мирных граждан усложнена из-за большой заминированности общественных и жилых объектов, а также из-за масштабных завалов домов, под которыми могут находиться тела погибших», — написал он.

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Поэтому, по его словам, ГСЧС обратилась с призывом к добровольцам приобщиться к разбору завалов.

Он уточнил, что захватчики поставили растяжку даже на входной двери в зданиях Гостомельского подразделения украинских спасателей.

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Он также отметил, что сейчас еще очень много зданий заминировано. По его данным, саперы находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы.

«В Бородянке мы встретились с первой сотней добровольцев-спасателей, которые уже приобщились к разбору завалов. За три дня в такие добровольные формирования вступили уже более 5 тысяч человек. Я благодарю всех, кто откликнулся. Это ведь важный фронт в этой войне. Это намного ускорит нашу работу по разборке завалов», — уточнил министр.

Монастырский отметил, что враг — коварный и безжалостный, и потому украинские власти рассматривают любые угрожающие сценарии в направлении Киева и в усиленном режиме готовятся встретить врага.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Буча Киевская область ГСЧС Гостомель Ирпень Война России против Украины

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