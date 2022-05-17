«Потери врага — многочисленны». Оккупанты отступили под Северодонецком и в Горской громаде — глава Луганской ОВА

17 мая, 09:02
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ВСУ выбили оккупантов из Горской громады и Сиротино в Луганской области (Фото:Генштаб)

ВСУ выбили оккупантов из Горской громады и Сиротино в Луганской области (Фото:Генштаб)

При штурме Горской громады в Луганской области российские оккупанты были вынуждены отойти.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупантов также выбили в районе Сиротино близ Северодонецка.

«Потери врага — многочисленны», — подчеркнул Гайдай.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/I73FfZmf90k
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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