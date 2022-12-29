Генштаб сообщил о попытках наступления оккупантов в двух областях: где украинские силы отразили атаки 29 декабря, 07:00 Украинские защитники дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 30 декабря.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях под артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запсилье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Терновая, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов, среди которых Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Диброва Луганской области; Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах более 25 населенных пунктов, среди которых Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы возле Времовки, Великой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях были обстреляны районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Малиновка, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области, а также Республиканец, Казачье и Львов в Херсонской области. Вновь от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Олешков и Херсона. Есть пострадавшие среди мирных граждан.