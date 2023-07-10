Основным источником новостей для украинцев в период большой войны стали соцсети, уровень доверия к ним сравнялся с телевидением — Опора 10 июля, 12:39 Более 70% украинцев узнают новости из Telegram (Фото:Dimitri Karastelev/Unsplash)

На втором году большой войны РФ против Украины основным источником новостей для украинцев стали популярные соцсети, им доверяют практически на уровне телевидения.

Таковы результаты исследования, проведенного по заказу Гражданской сети Опора.

Самыми популярными источниками новостей для опрошенных являются Telegram (71,3% респондентов узнают там новости), YouTube (66,2%) и Facebook (55%).

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Для получения новостей социальные сети выбирают 77,9% опрошенных. На втором месте оказалось телевидение с 62,5%, на третьем — интернет (без учета социальных сетей) — 57,7%.

Радио и печатные СМИ занимают четвертое и пятое место в рейтинге с результатами в 33,7% и 17,8% соответственно.

Социальные сети являются ключевым источником информации и для женщин (76,2%) и для мужчин (80%). На втором месте среди женщин остается телевидение (66,3%), а среди мужчин — интернет (без учета социальных сетей) — 61,1%. Радио почти на 8% популярнее среди мужчин (37,9%), чем среди женщин (30,2%).

Если говорить о возрастных категориях, то среди молодежи значительно утратило популярность телевидение. Люди в возрасте 30−59 лет стали чаще использовать радио. Респонденты в возрасте 40−49 лет чаще стали использовать соцсети и печатные СМИ.

Согласно исследованию, в текущем году телевидение и социальные сети почти сравнялись по уровню доверия. С незначительным отрывом лидерство сохраняет телевидение (61,1%), а социальным сетям доверяют только на 1,1% меньше опрошенных. Доверие к интернету без социальных сетей несколько снизилось по сравнению с прошлым годом: 45,1% против 49% в 2022 году.

Не доверяют ни одному из источников около 8% респондентов.

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В разрезе регионов украинцы с восточных и южных областей больше всего доверяют социальным сетям (61,9% и 60,7% соответственно). Среди жителей центральных и западных областей лидирует телевидение (61,8% и 65,1%).

Самый высокий уровень недоверия к любому источнику новостей в южных регионах (10,4%), самый низкий — в центральных (6,4%).

Жители сельской местности чаще доверяют телевидению (64,9%), а жители городов — социальным сетям (63,4%). На третьем месте для обеих групп респондентов — интернет без учета социальных сетей.

Рейтинг самых популярных соцсетей, где украинцы получают информацию, практически не изменился с прошлого года и выглядит так:

Telegram ( 71,3%)

71,3%) YouTube ( 66,2%)

66,2%) Facebook ( 55%)

55%) Viber ( 50%)

50%) Instagram ( 29,5%)

29,5%) TikTok ( 25,1%)

25,1%) Twitter ( 8,3%).

TikTok демонстрирует наибольший рост доли поклонников. За последний год его аудитория в возрасте 70+ выросла с 12,2% до 21,1%, а среди людей в возрасте 40−49 лет с 17,9% до 26,5%.

Исследование проводилось с 11 мая по 12 июня. Было опрошено 2013 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участия украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.