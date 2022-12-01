Россия превратила Джанкой в крупнейшую военную базу оккупантов в Крыму — Генштаб ВСУ 1 декабря, 12:37 В Генштабе ВСУ сообщили, что в Джанкойском районе находятся около 750 единиц вооружения и техники (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ превратили Джанкой и близлежащие районы в оккупированном Крыму в свою крупнейшую военную базу на полуострове.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

По его словам, на севере оккупированного Крыма войска РФ держат резервы для усиления своих группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

Видео дня

«Город Джанкой и прилегающие к нему районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация оккупационных российских войск и техники ВС РФ», — отметил представитель Генштаба ВСУ.

По данным разведки, в полевом парке техники в районе Медведевки в Джанкойском районе находится 750 единиц вооружения и военной техники.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере украинского Крыма.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.



Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий. По словам министра, когда украинские войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантам покинуть всю территорию Украины и назвал Крым «природным котлом».