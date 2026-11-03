А зима еще даже не началась. Почему в Киеве участились перебои не только со светом, но и с метро и водой, и что будет дальше — разбор NV
Специалисты ремонтируют железнодорожные пути и убирают обломки на станции метро после ракетного удара России 19 октября (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Энергетические эксперты объяснили NV, почему проблемы, которые прошлой зимой жители столицы почти не замечали, пришли в Киев уже осенью.
После интенсивных обстрелов в октябре украинцы входят и в ноябрь с отключениями электроэнергии. Уже утром второго числа этого месяца произошли новые обесточивания — перебои с электроснабжением зафиксированы в ряде регионов. А в Киеве и Киевской области утром ввели экстренные отключения света и в течение нескольких часов ограничивали движение на зеленой и красной линиях метрополитена из-за значительных колебаний напряжения.
«Во время войны наша энергосистема постоянно находится в состоянии кризиса», — заявил NV Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. При этом с осени российские удары по энергетической инфраструктуре традиционно усилились, из-за чего кризис стал ощущаться острее. И так, по его словам, будет продолжаться до окончания отопительного сезона.