В Минобороны назвали участок фронта, где сейчас самая сложная ситуация
Самая сложная ситуация сейчас на Донецком направлении (Фото:Генштаб)
В настоящее время самая сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на Донецком направлении. Иногда украинские защитники отражали более сотки атак РФ за сутки.
Об этом в ходе брифинга сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, на этом направлении украинские защитники мужественно держат оборону и отражают десятки атак российских оккупантов.
Маляр добавила, что на прошлой неделе были дни, когда ВСУ отражали более сотни вражеских атак в день.
Также она рассказала, что после отвода группировки войск с оккупированных территорий Херсонской области на правом берегу Днепра оккупанты готовятся к обороне вдоль всей линии столкновения.
Армия РФ укрепляет новые рубежи обороны и осуществляют обстрелы населенных пунктов и украинских позиций на правом берегу реки.
Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ построили мощную оборону, которую враг уже месяцами не может прорвать.