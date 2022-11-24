В Минобороны назвали участок фронта, где сейчас самая сложная ситуация

24 ноября, 12:50
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Самая сложная ситуация сейчас на Донецком направлении (Фото:Генштаб)

Самая сложная ситуация сейчас на Донецком направлении (Фото:Генштаб)

В настоящее время самая сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на Донецком направлении. Иногда украинские защитники отражали более сотки атак РФ за сутки.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на этом направлении украинские защитники мужественно держат оборону и отражают десятки атак российских оккупантов.

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Маляр добавила, что на прошлой неделе были дни, когда ВСУ отражали более сотни вражеских атак в день.

Также она рассказала, что после отвода группировки войск с оккупированных территорий Херсонской области на правом берегу Днепра оккупанты готовятся к обороне вдоль всей линии столкновения.

Армия РФ укрепляет новые рубежи обороны и осуществляют обстрелы населенных пунктов и украинских позиций на правом берегу реки.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ построили мощную оборону, которую враг уже месяцами не может прорвать.

https://www.youtube.com/watch?v=q61_54rVwzY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Война России против Украины Анна Маляр

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