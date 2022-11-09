Более 35 населенных пунктов пострадали от обстрелов: Генштаб сообщил, где самая опасная ситуация

9 ноября, 08:10
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Какие населенные пункты пострадали от обстрелов оккупантов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Какие населенные пункты пострадали от обстрелов оккупантов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 32 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 9 ноября.

Под удары оккупантов попали районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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Оккупационные войска РФ также совершали обстрелы:

  • на Северском направлении — из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Поповка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Милово и Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области, а также Терны и Ямполевка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищиевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времевка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;
  • на Запорожском направлении — из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Чаривное Запорожской области;
  • на Южнобугском направлении были обстреляны районы более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. Оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.
https://www.youtube.com/watch?v=Sln2S22IbAQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Обстрел Генштаб Война России против Украины

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