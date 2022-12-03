В полиции рассказали, где сейчас находится граффити Бэнкси, которое пытались украсть в Гостомеле

3 декабря, 19:20
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В Гостомеле пытались украсть граффити Бэнкси вместе со стулом (Фото:Андрей Небытов / Telegram)

В Гостомеле пытались украсть граффити Бэнкси вместе со стулом (Фото:Андрей Небытов / Telegram)

Граффити Бэнкси в Гостомеле, которое преступники срезали со стены и пытались украсть, находится в Бучанском управлении полиции Киевской области.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

https://www.youtube.com/watch?v=2Y72R_2ATic&ab_channel=%D0%9D%D0%92

По его словам, по этому объекту будет назначена искусствоведческая экспертиза, по результатам которой правоохранители будут определяться относительно уголовного производства для привлечения лиц к уголовной ответственности.

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Как сообщалось, 2 декабря в городе Гостомеле срезали кусок стены с граффити Бэнкси. Краже помешали полицейские, а вандалов удалось задержать на месте.

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Всемирно известный британский анонимный художник Бэнкси побывал в Украине и создал в Киеве и Киевской области семь граффити. Большинство из них нарисовано на руинах домов, уничтоженных российскими оккупантами в феврале-марте 2022 года.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Граффити Полиция Киевская область Бэнкси Гостомель Национальная полиция Украины Граффити Бэнкси Нацполиция

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