Жестокие бои продолжаются. Зеленский назвал самые горячие точки на Донбассе 14 августа, 01:02 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Самые горячие точки на Донбассе остаются без изменений. Это Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут.

Об этом в обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.



«Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений: Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов: артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там просто герои», — сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, в Харьковской области украинская оборона крепкая. Попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются.

«Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем — уменьшаем потенциал оккупантов», — добавил глава государства.

Как Мариуполь не стал российским: хроника событий https://www.youtube.com/embed/9viDbshuf2w

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.