Жестокие бои продолжаются. Зеленский назвал самые горячие точки на Донбассе
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Самые горячие точки на Донбассе остаются без изменений. Это Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут.
Об этом в обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений: Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов: артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там просто герои», — сказал Зеленский.
По его словам, в Харьковской области украинская оборона крепкая. Попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются.
«Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем — уменьшаем потенциал оккупантов», — добавил глава государства.
Как Мариуполь не стал российским: хроника событий
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.