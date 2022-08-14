Жестокие бои продолжаются. Зеленский назвал самые горячие точки на Донбассе

14 августа, 01:02
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Самые горячие точки на Донбассе остаются без изменений. Это Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут.

Об этом в обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений: Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов: артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там просто герои», — сказал Зеленский.

Видео дня

Читайте также:

Украинский военный на линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ) Бьют из артиллерии, самолетов и танков. На Донбассе тяжелые бои: РФ пытается наступать по нескольким направлениям, ВСУ отразили большинство штурмов

По его словам, в Харьковской области украинская оборона крепкая. Попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются.

«Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем — уменьшаем потенциал оккупантов», — добавил глава государства.

Как Мариуполь не стал российским: хроника событий

https://www.youtube.com/embed/9viDbshuf2w
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Марьинка Война на Донбассе Пески Война в Украине Владимир Зеленский Наступление на Марьинку Бахмут Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Том Купер
Военный аналитик
Так у Путина проблемы или нет? Что на самом деле происходит в армии России

Сегодня я расскажу о наиболее важных событиях и опыте Вооруженных сил РФ за последние несколько недель войны в Украине

13 августа, 22:46
Мнения
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Запад очень рискует. Что нужно Украине

Чтобы Украина победила в этой войне, пора не только помогать оружием, но и поддерживать экономику страны, банки и финансовую систему

13 августа, 22:25
Мнения
Тимоти Снайдер
Американский историк
Три лживых «Н» Путина. Каковы реальные ставки России в войне против Украины

Три ключевых пропагандистских лозунга Путина в качестве оправдания войны появились не потому, что имеют какое-то отношение к мотивам или интересам РФ, а потому, что вызывают страхи России

13 августа, 21:30
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X