Проблемы в Киеве и 14 областях: в каждом из регионов все еще без света по 100 тыс. жителей — Зеленский

26 ноября, 20:37
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Киевляне выбирают обувь в магазине без света, 26 ноября 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевляне выбирают обувь в магазине без света, 26 ноября 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Специалисты продолжают восстанавливать энергосистему Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября, однако ее возможностей пока недостаточно, чтобы сделать снабжение украинских городов полностью стабильным.

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«За эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. И уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным», — объяснил Зеленский.

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По его словам, на утро субботы в Украине было уже вдвое меньше абонентов, отключенных от электричества, чем вчера вечером. «Впрочем, в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов», — привел президент обновленные цифры.

Он призвал украинцев не забывать экономить электроэнергию даже в те часы, когда ее дают. «Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять рационально», — напомнил Зеленский.

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Ранее энергохолдинг ДТЭК подтвердил, что ситуация в энергосистеме Украины остается очень сложной, поэтому по всей стране, в частности в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

В то же время в компании прилагают усилия, чтобы жители Киева имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предположил, что уже в воскресенье, 27 ноября, столица вернется к плановым графикам отключений электроэнергии.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Электроэнергия Электричество Свет Подача электроэнергии Владимир Зеленский Энергосистема ракетные удары 23 ноября

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