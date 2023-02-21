«Продолжается активная фаза боевых действий». Гайдай назвал самое тяжелое направление фронта в Луганской области 21 февраля, 10:34 Вблизи Кременной продолжается активная фаза боевых действий (Фото:Генштаб)

В Луганской области самым тяжелым направлением фронта является участок в районе Кременной. Здесь продолжается активная фаза боевых действий.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Под Кременной сейчас продолжается активная фаза боевых действий. На сегодня это самое тяжелое направление на Луганщине. Наши войска держат там оборону, а иногда и отбивают позиции у врага», — отметил он.

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В Луганской ОВА сообщали, что российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

