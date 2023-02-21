«Продолжается активная фаза боевых действий». Гайдай назвал самое тяжелое направление фронта в Луганской области

21 февраля, 10:34
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Вблизи Кременной продолжается активная фаза боевых действий (Фото:Генштаб)

Вблизи Кременной продолжается активная фаза боевых действий (Фото:Генштаб)

В Луганской области самым тяжелым направлением фронта является участок в районе Кременной. Здесь продолжается активная фаза боевых действий.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Под Кременной сейчас продолжается активная фаза боевых действий. На сегодня это самое тяжелое направление на Луганщине. Наши войска держат там оборону, а иногда и отбивают позиции у врага», — отметил он.

Видео дня

В Луганской ОВА сообщали, что российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

https://www.youtube.com/watch?v=9FsOFOBT5hc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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