Глава Запорожской ОВА рассказал, где в регионе самая опасная ситуация 15 июня, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Самая опасная обстановка в Запорожской области на линии разграничения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Запорожской области наиболее опасная военная ситуация сложилась на линии разграничения — Орехов, Гуляйполе и Степногорск.



Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, на временно оккупированных территориях области ситуация сложная, поскольку там много проблем гуманитарного характера.

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«Продолжается выезд людей через наш гуманитарный коридор. Этот коридор служит связью с оккупированными территориями Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Значительная часть тех, кто пользуется коридором, жители Херсонской области и жители Запорожской области», — добавил Старух.



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