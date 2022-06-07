Россия за сутки потеряла более 100 своих военных: Генштаб сообщил, где ликвидировали больше всего оккупантов 7 июня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Всего в Украине уничтожили около 31360 российских военных (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

Генштаб ВСУ озвучил обновленные данные о потерях российских войск: за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 110 оккупантов.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

личного состава — около 31360 ( +110) человек ликвидировано,

+110) человек ликвидировано, танков — 1390 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 3416 ( +16) ед,

+16) ед, артиллерийских систем — 694 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 207 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 96 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 212 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 177 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 125(+0),

корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2405 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — ​​53 ( +0).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском направлении. Данные уточняются.

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