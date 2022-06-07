Россия за сутки потеряла более 100 своих военных: Генштаб сообщил, где ликвидировали больше всего оккупантов

7 июня, 11:06
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Всего в Украине уничтожили около 31360 российских военных (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

Всего в Украине уничтожили около 31360 российских военных (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

Генштаб ВСУ озвучил обновленные данные о потерях российских войск: за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 110 оккупантов.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

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  • личного состава — около 31360 (+110) человек ликвидировано,
  • танков — 1390 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 3416 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 694 (+4) ед,
  • РСЗО — 207 (+0) ед,
  • средства ПВО — 96 (+0) ед,
  • самолетов — 212 (+1) ед,
  • вертолетов — 177 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 (+2),
  • крылатые ракеты — 125(+0),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед,
  • специальная техника — ​​53 (+0).
Видео дня

Наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском направлении. Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334544058858679
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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