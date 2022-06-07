Россия за сутки потеряла более 100 своих военных: Генштаб сообщил, где ликвидировали больше всего оккупантов
Всего в Украине уничтожили около 31360 российских военных (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)
Генштаб ВСУ озвучил обновленные данные о потерях российских войск: за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 110 оккупантов.
По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:
- личного состава — около 31360 (+110) человек ликвидировано,
- танков — 1390 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 3416 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 694 (+4) ед,
- РСЗО — 207 (+0) ед,
- средства ПВО — 96 (+0) ед,
- самолетов — 212 (+1) ед,
- вертолетов — 177 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 (+2),
- крылатые ракеты — 125(+0),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед,
- специальная техника — 53 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском направлении. Данные уточняются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.