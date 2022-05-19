Около 200 убитых за сутки. Генштаб сообщил, где российские оккупанты понесли наибольшие потери
За сутки в Украине ликвидировали около 200 российских оккупантов (Фото:Генштаб)
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 200 своих военных.
Война России против Украины — главные события 19 мая
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:
- личного состава около 28500 (+200) человек ликвидировано,
- танков — 1254 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 3063 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 595 (+9) ед,
- РСЗО — 199 (+0) ед,
- средства ПВО — 93 (+2) ед,
- самолетов — 203 (+1) ед,
- вертолетов — 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 455 (+14),
- крылатые ракеты — 103 (+1),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2157 (+20) ед,
- специальная техника — 43 (+0).
Наибольшие потери оккупантов за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
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