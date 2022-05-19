Около 200 убитых за сутки. Генштаб сообщил, где российские оккупанты понесли наибольшие потери

19 мая, 09:07
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За сутки в Украине ликвидировали около 200 российских оккупантов (Фото:Генштаб)

За сутки в Украине ликвидировали около 200 российских оккупантов (Фото:Генштаб)

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 200 своих военных.

Война России против Украины — главные события 19 мая

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

  • личного состава около 28500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков — 1254 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 3063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 595 (+9) ед,
  • РСЗО — 199 (+0) ед,
  • средства ПВО — 93 (+2) ед,
  • самолетов — 203 (+1) ед,
  • вертолетов — 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 455 (+14),
  • крылатые ракеты — 103 (+1),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2157 (+20) ед,
  • специальная техника — ​​43 (+0).
Видео дня
https://www.youtube.com/embed/zksHKfbRRCI

Наибольшие потери оккупантов за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/320230470290038
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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