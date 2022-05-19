Около 200 убитых за сутки. Генштаб сообщил, где российские оккупанты понесли наибольшие потери 19 мая, 09:07 Цей матеріал також доступний українською За сутки в Украине ликвидировали около 200 российских оккупантов (Фото:Генштаб)

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 200 своих военных.

Война России против Украины — главные события 19 мая

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

личного состава около 28500 ( +200) человек ликвидировано,

+200) человек ликвидировано, танков — 1254 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 3063 ( +20) ед,

+20) ед, артиллерийских систем — 595 ( +9) ед,

+9) ед, РСЗО — 199 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 93 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 203 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 167 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 455 ( +14),

+14), крылатые ракеты — 103 ( +1),

+1), корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2157 ( +20) ед,

+20) ед, специальная техника — ​​43 ( +0).

Видео дня

Наибольшие потери оккупантов за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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