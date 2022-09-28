«Цели для превентивных ударов ВСУ». Военный эксперт рассказал, где может быть расположено ядерное оружие России 28 сентября, 16:26 Эксклюзив НВ Крым (Фото:Валерий Григоренко / Pixabay)

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил в эфире Радио НВ, как места хранения ядерных снарядов России становятся известными.

«Для того чтобы перемещать ядерные боеголовки, ядерное оружие, должны быть [выдержаны] особые режимы их сохранности. Соответственно, их нельзя оставить прямо на каком-нибудь складе, в поле с ящиками с другими снарядами. То есть потенциальные точки размещения таких ядерных снарядов становятся известными. Следовательно, они должны быть целями для превентивных ударов», — убежден Мусиенко.

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На территории Беларуси, по словам эксперта, ядерного оружия пока нет. Однако, продолжил он, есть сведения о его размещении в Калининградской области и оккупированном Крыму.

«Речь идет о Феодосии-13 — между Феодосией и Судаком находится этот объект. Там была просто воинская часть. Но после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала его восстанавливать, проводить там ремонтные работы. А еще до полномасштабного вторжения появились заявления от Министерства иностранных дел и Главного управления разведки Минобороны о том, что Россия может создавать соответствующую инфраструктуру и, возможно, даже уже (ещё тогда) перебросила тактическое ядерное оружие непосредственно в оккупированный Крым», — рассказал Мусиенко.

В настоящее время США ужесточили разведку для наблюдения за ядерным арсеналом РФ после угроз российского диктатора Владимира Путина. Полученная информация, по мнению Мусиенко, станет известна и украинским Вооруженным силам. Но для уничтожения угрозы, уверен он, военным понадобятся дальнобойные ракеты:

«Когда мы говорим, в частности, о росте угроз использования тактического ядерного оружия или других боеприпасов, Украина должна иметь возможность превентивно уничтожать возможные средства доставки такого оружия, артиллерийские системы и склады с боеприпасами, а также потенциальные места размещения складов боеприпасов ядерного оружия, которое может быть на оккупированной территории Украины. Речь идет прежде всего об оккупированном Крыму».