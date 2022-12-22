В Воздушных силах рассказали, где могут применять системы ПВО Patriot

22 декабря, 09:13
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В Воздушных силах заявили, что украинские военные смогут за несколько месяцев могут научиться работе с системами Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

В Воздушных силах заявили, что украинские военные смогут за несколько месяцев могут научиться работе с системами Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передают Украине в рамках нового пакета военной помощи, смогут использовать и на линии фронта, и для защиты критической инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, решение о местах их расположения будет принимать высшее военное руководство Украины.

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Игнат отметил, что украинские военные в нынешних условиях смогут научиться обращению с этими системами ПВО за несколько месяцев.

Он добавил, что работе с системами IRIS-T и NASAMS украинские бойцы научились за границей за несколько недель.

«Надеемся, что это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели. Одна батарея — это должно быть только начало», — подчеркнул Игнат.

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21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

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Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   ПВО ЗРК Patriot Воздушные силы Война России против Украины ПВО Украины

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