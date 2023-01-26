Инструкция по выживанию. Где прятаться в домах разного типа во время обстрелов и какие лучше выдерживают попадание — интервью NV 26 января, 14:52 Эксклюзив NV Жилые кварталы и гражданские дома все чаще становятся целью врага (Фото:Edgar GutiErrez / SOPA via Reuters)

Как спастись в квартире и на улице, если вражеские ракеты застали врасплох — NV рассказывает инженер-конструктор Дмитрий Макагон

Жилые кварталы и гражданские дома все чаще становятся целью врага, а значит, гибнут горожане, которые по разным причинам не успели покинуть квартиры и перебраться в укрытие.

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NV поговорил с инженером-конструктором и урбанистом Дмитрием Макагоном о том, где прятаться при неожиданном обстреле и как найти безопасное место в собственной квартире в зависимости от типа дома.

— Какой жилищный фонд имеют украинские города сегодня и в каких домах живут сейчас украинцы?

Если мы говорим о современной городской застройке, то это преимущественно монолитно-каркасные дома — то есть те, в которых есть несущий каркас из монолитного бетона, а стены и ограждающие конструкции заполнены кирпичом или газоблоком толщиной 250 мм. Эта технология применялась в новостройках после 2000 годов, хотя в некоторых случаях встречаются панельные или кирпичные. Но если у высотки больше девяти этажей — она точно не кирпичная. Также если в стенах видна колонна — это признак каркаса.

С советских времен нам досталось большое количество панельных домов — сегодня это основной жилищный фонд украинских городов, особенно в регионах. И хотя в Киеве новой застройки гораздо больше, но панелек тоже хватает, например в таких больших спальных массивах, как Троещина, Борщаговка или Лесной. Это дома с бетонными стенами со всех сторон, которые являются более тонкими, холодными и имеют худшую звукоизоляцию. Они могут быть как со швами на фасаде, так и обшиты утеплением.

Есть также старые дореволюционные и сталинские застройки — это преимущественно кирпичные дома с деревянными или бетонными перекрытиями. Первый вариант чаще встречается в домах царских времен, второй — в так называемых «сталинках». Также к этой категории можно отнести некоторые «хрущевки» — пятиэтажные дома из красного кирпича.

— Какие дома наиболее прочны и безопасны для пребывания в случае ракетных обстрелов или попадания обломков?

— Наиболее надежными являются современные монолитно-каркасные дома. Их конструкция рассчитана на то, чтобы не подвергаться прогрессирующим обрушениям. Мы это видели на примере дома на проспекте Лобановского в Киеве, где после прилета здание не рухнуло, и люди до сих пор продолжают там жить.

Как бы это странно ни звучало, особенно безопасны именно высотные дома. Да, с одной стороны в них легко попасть, но из-за того, что они высотные — их строят с более массивными несущими конструкциями, чтобы они банально устояли и в мирное время.

— Где лучше прятаться от обстрелов жителям монолитно-каркасных домов?

— В этих конструкциях обычно много ядер жесткости, таких как лифтовые шахты или лестничные клетки. Есть такое понятие, как незадымляемая лестничная клетка — то есть не та, которая с внешней галереей, а та, которая находится в средне дома и классифицируется как Н4. Это такой бетонный колодец без окна. Он является самым безопасным местом во время неожиданного обстрела: туда можно быстро попасть прямо из квартиры, по нормам там есть эвакуационный выход и соответствующий подпор воздуха.

Но такой колодец есть только в монолитно-каркасных домах, выше девяти этажей. В других случаях при обстреле лучше выходить из квартиры в общие коридоры, где нет окон. Тогда, по крайней мере, между вами и улицей будут дополнительные 25 см. И это уже не шаткая домашняя перегородка, а две полноценные стены с учетом внешней.

Дмитрий Макагон – инженер-конструктор, архитектор и урбанист / Фото: Pragmatika.Media

— Зависит ли безопасное место от этажа проживания и можно ли считать хорошим укрытием ванную?

— Конечно, если будет прямое попадание такой мощной ракеты, как Х-22 — здесь никто ничего не гарантирует. В таком случае сказать точно, где будет безопаснее — на нижних или верхних этажах — трудно. Все зависит от мощности снаряда, типа ракеты и траектории ее полета. В Одессе, например, мы видели, как прилетело на четвертый этаж многоэтажки. А еще не будем забывать о противобункерных ракетах, которые залетают внутрь здания, а потом уже детонируют.

Если мы пытаемся защититься от взрывной волны, то в ванной сидеть более безопасно, чем у окон. Это понятно из опыта 2014−2015 годов на Донбассе, тогда большинство разрушений было именно от обломков в процессе артобстрелов. Но при прямом попадании в здание в ванной вряд ли будет безопасно: это может повлечь за собой обвал плитки и прорыв труб с кипятком.

— А что делать при обстреле жильцам панельных многоэтажек?

— Так называемые панельки — одни из самых опасных застроек в случае попадания ракеты. Особенно если мы говорим о старых конструкциях: они в свое время решали вопрос жилья после войны, когда нужно было быстро построить что-то на ближайшие 25 лет с расчетом на то, что в будущем достроят что-то более надежное.

Особая опасность панелек — складывание конструкции в случае попадания в верхний этаж. Тогда верхняя плита превращается в некий снаряд, который падает вниз и выносит плиту-перекрытие под собой, таким образом вызывая лавинообразное разрушение целой секции. К примеру, в Днепре был панельный дом. Поэтому говорить, что есть безопасные места в самом доме при обстреле — не правильно. Но от обломков может спасти расстояние в 200 метров от окна и дополнительная стена.

В панельках можно отметить только условно безопасные места — это несущие внутренние панели, в идеале с дверью. Такая панель будет толще перегородки, она обычно стоит ребром к окнам под углом 90 градусов. Это может быть входная дверь в квартиру, и в ее пройме можно укрыться от складывания конструкции.

— Каким будет безопасное место для владельцев частных домов и квартир в кирпичных многоэтажках?

— Для кирпичных домов действует тот же принцип о двух стенах, но там действительно очень хлипкие пустотные перекрытия, и поэтому при обстреле нужно тоже становиться в дверных проемах. С ними здесь ситуация лучше, чем в панельных домах, потому что кирпичные стены могут быть до метра толщиной и в этом отверстии будет безопаснее.

Частный сектор городской застройки опасен, потому что дома не имеют таких запасов прочности как многоэтажки, и соответственно прятаться почти негде. Мы считаем, что погреб или гараж будут более или менее безопасными. Но только при условии, если они подземные, туда попадает кислород и оттуда есть более одного выхода. Даже частично наземные конструкции не будут более безопасными, чем сам дом.

— Как насчет санкционированных и альтернативных укрытий? Насколько безопасны, например, паркинги, подвалы и подземные переходы?

— Стоит отметить, что лучшее укрытие — это специализированное. Речь идет о бомбоубежищах и укрытиях двойного назначения, вроде подземных паркингов. Это помещение, соответственно обозначенное, или то, которое удалось выбирать быстро, если обстрел застыл врасплох. На улице идеальным вариантом будет подземный переход, потому что у него есть два выхода и он выдерживает колоссальные нагрузки. Чтобы его проломить нужное прямое попадание чего-то очень мощного. При обстреле в переходе лучше занять место подальше от выходов и по возможности под балками, если они просматриваются.

Что касается паркингов, то почти всегда это более безопасный вариант при обстреле, чем оставаться в доме. Хотя бы потому, что там, по нормативам пожарной безопасности, есть как минимум несколько выходов, система пожаротушения и вентиляция. Даже не слишком глубокий паркинг — уже многое решает. Главное, чтобы он был подземным и у него не было контактирующей с улицей стены.

В монолитно-каркасных зданиях также достаточно безопасны подвалы. Шансов того, что произойдет прогрессирующее разрушение и вы окажетесь под завалами — немного. Главное проверить, чтобы там были не захламлены выходы, которых должно быть несколько — это не обязательно лестница, а также могут быть подьямки с окошками.

Но если дом панельный, то угроза того, что сложится секция и вы окажетесь под завалами, огромна. Вы видели это на примере попадания в многоэтажку в Днепре. Но, с другой стороны, в квартире панельки точно не будет безопаснее, чем в подвале. В подвале шансов выжить и шансов, что вас достанут из-под обломков — больше.