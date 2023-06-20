У ВСУ новые успехи, оккупанты давят на Купянском направлении, Яндекс не смог раскрыть данные для ФСБ из-за санкций — ISW 20 июня, 09:58 Украинский танк в районе Бахмута, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украина продолжает достигать успехов в контрнаступательных операциях, в то же время российские оккупационные войска наращивают давление в районе Купянска Харьковской области.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 19 июня.

ISW подтверждает, что за предыдущие сутки украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и достигли успехов.

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Российский « военкор» сообщил, что 19 июня ВСУ продолжали наступать на северо-запад, северо-восток и юго-запад от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополовки ( около 12 км к северо-востоку от Бахмута, Соледарская община).

военкор» сообщил, что 19 июня ВСУ продолжали наступать на северо-запад, северо-восток и юго-запад от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополовки около 12 км к северо-востоку от Бахмута, Соледарская община). Также в российских источниках признают, что украинские военные вчера вели атаки к югу от Великой Новоселки на западе Донецкой области.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, подтверждают, что украинские войска освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области. «Военкоры» также сообщили о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дополнительно сообщила, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до семи километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе восемь населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей. А Министерство обороны Великобритании 19 июня заявило, что Россия, вероятно, перебросила значительные части Днепровской группировки сил с восточного (левого) берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления в ответ на контрнаступательные действия украинских военных в течение последних 10 дней.

Американский производитель оборонной техники Lockheed Martin заявил, что готов помочь Украине обслуживать истребители Lockheed F-16 и использовать эту технику, если страны НАТО согласятся отправить самолеты в Украину. The Financial Times цитирует главного операционного директора (COO) Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона, который заявил, что Lockheed готов строить новые F-16; модифицировать существующие самолеты и обеспечивать обучение на F-16, оборудование и поддержку этих систем, если НАТО согласится поставлять Украине F-16. Как сообщал ISW ранее, официальные лица США и других стран Запада недавно проявили повышенную готовность предоставить Украине F-16.

Связанный с Кремлем российский технологический гигант Яндекс заявил, что международные санкции против России не позволили компании предоставить Федеральной службе безопасности России данные пользователей, что привело к значительному штрафу для компании. Московский суд 18 июня наложил на Яндекс штраф в размере двух миллионов рублей (примерно 23 795 долларов США) за то, что она не предоставила ФСБ данные пользователей [какие именно — не уточняется], раскрытия которых спецслужба требовала якобы «из соображений национальной безопасности». Представитель Яндекса пояснил, что компания не намеревалась нарушать российское законодательство, однако международные санкции не позволяли Яндексу закупить, установить и настроить иностранное аппаратное и программное обеспечение, необходимое для соблюдения закона и этого требования ФСБ. Московский суд ранее наложил на Яндекс 400 000 рублей (примерно 4759 долларов США) штрафа за аналогичное нарушение в 2022 году. Хотя неясно, как иностранные технологические продукты могут помочь Яндексу соблюдать российское законодательство, однако ситуация демонстрирует, что международные санкции повлияли на некоторые аспекты российского технологического сектора и аппарата национальной безопасности, констатируют в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:



Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что получил заверения от властей Китая в том, что КНР не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь России в войне против Украины.



Российские оккупационные войска, вероятно, достигли определенных продвижений в районе Купянска и продолжили наземные атаки на линии Сватово — Кременная. ISW обратил внимание на геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, которые показывают, что российские войска продвинулись к северной части поселка Ольшана ( примерно 15 км к северо-востоку от Купянска, Харьковская область) в неустановленную дату. Вчера Анна Маляр подтвердила, что на Лиманском и Купянском направлениях продолжаются горячие бои: Россия подтянула свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.



ISW обратил внимание на геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, которые показывают, что российские войска продвинулись к северной части поселка Ольшана примерно 15 км к северо-востоку от Купянска, Харьковская область) в неустановленную дату. Вчера Анна Маляр подтвердила, что на Лиманском и Купянском направлениях продолжаются горячие бои: Россия подтянула свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины. Российские и украинские силы продолжают ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк.



В связи со значительными потерями в Украине ЧВК Вагнера продолжает вербовочные усилия для расширения кадрового резерва.



Российские источники сообщили, что в оккупированном Крыму Симферополе был подорван автомобиль, в котором находился представитель оккупационной « администрации» Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ и атаки оккупантов в Харьковской области — карты боевых действий