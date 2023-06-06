Незабываемый семейный отдых в Берлине летом 2023 года: куда пойти, где остановиться и как сэкономить 6 июня, 15:21 Незабываемый семейный отдых в Берлине летом 2023 года (Фото:фрипик/фрипик)

В оживленном Берлине история и современность переплетаются, создавая уникальный культурный опыт. Почувствуйте настоящий дух этого немецкого города благодаря нашему подготовленному списку лучших мест для посещения этим летом.

От исторических памятников до мировых музеев и оживленных районов — эти направления являются обязательными для всех, кто исследует Берлин. Откройте для себя лучшие достопримечательности Берлина и увидите самые интересные туристические места, включая знаменитые Бранденбургские ворота и Берлинскую стену. Почувствуйте себя одним из местных жителей, посетив сокровища города. Благодаря множеству лучших мест для посещения в Берлине ваш отпуск станет незабываемым.

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1. Бранденбургские ворота

Приглашаем вас рассмотреть славу Бранденбургских ворот — жемчужины Берлина, символ силы, стойкости и единства. Эта архитектурная достопримечательность не просто завораживает своей красотой, но и является живым свидетельством истории, которая пережила как прошлое, так и настоящее Германии. Не зря Бранденбургские ворота являются одним из важнейших мест в Берлине, которое привлекает туристов со всего мира. Бранденбургские ворота — это неоклассическая достопримечательность, которая символизирует немецкую историю. Этот памятник, расположенный под открытым небом, доступен для посещения в течение 24 часов. Кроме того, радость от осмотра Бранденбургских ворот не требует платы, поскольку вход на их территорию является бесплатным.

Бранденбургские ворота / Фото: wikipedia

2. Берлинская стена

Приглашаем вас отправиться в путешествие в прошлое, в эпоху холодной войны, и посетить знаменитую Берлинскую стену — одну из самых захватывающих достопримечательностей Берлина. Вы получите уникальную возможность окунуться в яркую историю этого печально известного памятника, увидеть остатки стены и полюбоваться уличным искусством, которое теперь его украшает. Берлинская стена является важным историческим памятником и самой большой галереей под открытым небом в мире. Исследовать этот памятник и насладиться его красотой можно круглосуточно. Что лучше всего, вход на территорию стены является бесплатным.

3. Музейный остров

Приготовьтесь к путешествию во времени и культуре, когда вы ступите на Музейный остров, одно из самых известных мест в Берлине. Эта выдающаяся локация в Берлине является сокровищницей искусства и истории, где вы сможете увидеть пять замечательных музеев, хранящих одни из самых выдающихся коллекций в мире. Погрузитесь в древние цивилизации, восхититесь бесценными артефактами и поглотите историю. Эта достопримечательность Берлина оставит вас очарованными. Основные характеристики: пять всемирно известных музеев и объектов, занесенных в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Режим работы: музеи открыты ежедневно. Стоимость входного билета: 18 евро (709 грн) за однодневный билет, который позволяет посетить все пять музеев.

4. Здание Рейхстага

Приготовьтесь почувствовать очарование захватывающих видов Берлина с Рейхстага. Посетите эту непревзойденную культовую достопримечательность города, поднимитесь на вершину его стеклянного купола и наслаждайтесь непревзойденным видом на город во всей его красе. Это место, которое стоит посетить всем, кто интересуется достопримечательностями Берлина. Обязательно включите его в свой список обязательных мест в Берлине. Рейхстаг работает ежедневно с 8:00 до 23:59. Вход бесплатный, однако перед посещением нужно зарегистрироваться.

Здание Рейхстага / Фото: wikipedia

5. Берлинский зоопарк

Будьте готовы к приключению в Берлинском зоопарке. Это лучшее место в Берлине, где вы сможете встретить разнообразных животных — от пушистых созданий до величественных зверей. Независимо от того, путешествуете ли вы с семьей или путешествуете самостоятельно, этот культовый зоопарк стоит посетить для всех, кто ищет места, которые стоит увидеть в Берлине. Откройте для себя волшебный мир животных и останьтесь с незабываемыми воспоминаниями в Берлинском зоопарке. Основные особенности этого зоопарка — он является старейшим в Германии и насчитывает более 20 000 животных. Зоопарк работает круглосуточно, что позволяет вам посетить его в удобное для вас время. Стоимость входного билета составляет € 16 (630 грн) для взрослых и € 8 (315 грн) для детей.

6. Берлинский собор

Почувствуйте величие истории Берлина, посетив Берлинский собор. Этот барочный собор является обязательным пунктом для каждого, кто исследует Берлин. Погрузитесь в его изысканные интерьеры и наслаждайтесь видом на город с его поразительного купола. Основные особенности включают потрясающий купол, исторический склеп и захватывающие виды с вершины. График работы собора — с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Стоимость входного билета составляет 7 евро (275 грн) для взрослых, а дети до 18 лет имеют возможность бесплатного посещения.