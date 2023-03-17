Вражеские атаки на пяти направлениях: в Генштабе сообщили, где оккупанты пытались прорвать оборону Украины 17 марта, 07:12 На фронте зафиксировали более 70 вражеских атак (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, не считаясь с потерями. За прошедшие сутки зафиксировали более вражеских 70 атак.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 17 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок РФ не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; более 20 районов населенных пунктов Харьковской области, среди которых Стрелечья, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Меловое, Обуховка, Новомлинск, Кутьковка и Шевченково.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ пытаются прорвать украинскую оборону. Вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменское и Спорное. Из артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области; Спорное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют город Бахмут. Силы обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Григорьевка. Были обстреляны более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, среди которых Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. Больше всего атак зафиксировали возле Марьинки — 12. Под огонь оккупантов попали более 20 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборонительные действия. Оккупанты вели огонь по населенным пунктам Красное, Чаривне, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Меловое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

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