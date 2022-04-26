В Луганской области оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях
Украинский военнослужащий в Северодонецке (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
В Луганской области российские оккупанты прорваться вперед в направлениях Рубежного, Попасной и Золотого.
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Об этом в интервью Голосу Америки сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, обстрелы в регионе не прекращаются по всей линии фронта.
«Линия обороны держится. В основном попытки врага совершить прорыв идут в направлениях Рубежного, Попасной и Золотого», — сказал Гайдай.
Он подтвердил, что ВСУ временно отошли из города Кременная.
«Нужно просто понимать, что есть некая тактика и стратегия. Нужно сохранить людей, которые будут воевать и потом пойдут в контрнаступление», — добавил Гайдай.
Сейчас в Луганской области остаются около 70 тысяч мирных жителей. Гайдай призывает их эвакуироваться.
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