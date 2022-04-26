В Луганской области оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях 26 апреля, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в Северодонецке (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Луганской области российские оккупанты прорваться вперед в направлениях Рубежного, Попасной и Золотого.



Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом в интервью Голосу Америки сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, обстрелы в регионе не прекращаются по всей линии фронта.

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«Линия обороны держится. В основном попытки врага совершить прорыв идут в направлениях Рубежного, Попасной и Золотого», — сказал Гайдай.

Он подтвердил, что ВСУ временно отошли из города Кременная.

«Нужно просто понимать, что есть некая тактика и стратегия. Нужно сохранить людей, которые будут воевать и потом пойдут в контрнаступление», — добавил Гайдай.

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Сейчас в Луганской области остаются около 70 тысяч мирных жителей. Гайдай призывает их эвакуироваться.

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