Силы обороны отразили более 85 вражеских атак: Генштаб сообщил, где оккупанты пытались наступать 3 марта, 07:11 Силы обороны отразили более 85 вражеских атак за сутки (Фото:Генштаб)

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 85 атак российских оккупационных войск.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Тимоновичи, Заречье, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Атинское, Искрисковщина, Кондратовка, Миропольское, Поповка Сумской области; районов 18 населенных пунктов Харьковской области, среди которых Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огирцево, Стрелечья.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ вели наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имели. Из артиллерии обстреляли районы более 20 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка и Кременная Луганской области; Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать город Бахмут. Украинские силы отразили вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Под огонь попали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях российская армия безуспешно атакует украинские позиции. Из артиллерии и минометов были обстреляны районы 18 населенных пунктов, среди которых Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 45 населенных пунктов, среди которых Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области; Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

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