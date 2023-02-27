Украинские защитники отразили более 80 атак оккупантов за сутки: Генштаб сообщил о ситуации на фронте 27 февраля, 08:00 Более 80 вражеских атак отразили украинские военные (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивает на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отразили 81 атаку оккупантов на этих направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 27 февраля.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие вблизи границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Из минометов и артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Хреновка и Катериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирино, Павловка, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Красная Заря, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. Неподалеку Поповки Сумской области и Красной Зари оккупанты применили БпЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спирного и Берестового. Более 25 населенных пунктов пострадали от артиллерийского огня, среди них Лиман Первый и Куриловка Харьковской области, а также Новоселовское, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спирное, Раздоловка и Федоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск, безуспешно пошли в наступление вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов, среди которых Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеские обстрелы попали районы более 30 населенных пунктов, среди которых Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении под огонь вражеской артиллерии попали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львовское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Береговое Херсонской области. Всего пострадали районы 27 населенных пунктов.

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