Проводят перегруппировку. Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении — Генштаб

30 мая, 07:05
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково, Изюм — Славянск.

Об этом сообщает Генштаб.

Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм оккупационная армия РФ удерживает в готовности к применению до вертолетной эскадрильи Ка-52.

Видео дня

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, оккупанты переместили во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

В целях повышения оперативности перебрасывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02awgdUW93aabRNpbhdsznaisXUPXyuRiCPfAYjxXL4PctVuXPQ5ySDsr7Suid3HJhl
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X