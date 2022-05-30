Проводят перегруппировку. Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении — Генштаб
Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково, Изюм — Славянск.
Об этом сообщает Генштаб.
Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм оккупационная армия РФ удерживает в готовности к применению до вертолетной эскадрильи Ка-52.
В рамках логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, оккупанты переместили во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.
В целях повышения оперативности перебрасывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.
На Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.
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