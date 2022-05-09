Оккупанты готовится к наступлению на двух направлениях — Генштаб 9 мая, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты готовят наступления на Изюмском и Донецком направлениях (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска готовят наступления на Изюмском и Донецком направлениях.



Об этом сообщает Генштаб.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск основные усилия сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Сулиговка — Курулька.

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На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия от контроля населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

Также оккупанты нарастили огневое влияние, пытаются прорвать оборону украинских войск.

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