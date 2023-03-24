Больше всего боев — в Бахмуте. Генштаб сообщил, на каких направлениях самая опасная ситуация 24 марта, 07:35 Больше всего боев произошло в Бахмуте (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ ведут наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны Украины за сутки отразили более 79 атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 24 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирований наступательных группировок не отмечено. Войска РФ продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Из минометов и ствольной артиллерии были обстреляны более 20 районов населенных пунктов, среди которых Тимоновичи Черниговской области; Заруцкое и Поповка Сумской области; Морозовая Долина, Стрелечья, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевяковка, Амбарное и Бологовка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ вели огонь из артиллерии по районам Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки в Луганской области; Григорьевки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении не прекращается штурм Бахмута. Именно в этом районе произошло больше всего боевых столкновений за сутки. Также были отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино Донецкой области. Под вражеский огонь попали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Железное, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Были обстреляны Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают обороняться, а также интенсивно вели огонь, в частности, по населенным пунктам Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Красный Маяк, Берислав, Львово, Новотягинка, Антоновка и город Херсон.

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