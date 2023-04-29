На Лиманском и Авдеевском направлениях атаки РФ безуспешны, в эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка — Генштаб
Украинские военные на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Российские оккупанты концентрируют основные наступательные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток лишь на этих участках фронта враг совершил 48 атак.
Об этом идет речь в утренней сводке Генштаба ВСУ 29 апреля. Там также предупредили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В Генштабе напомнили, что за предыдущие сутки войска РФ осуществили пуск 23 крылатых ракет (21 уничтожена) и нанесли 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговскую область, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили 8 домов местных жителей. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские защитники продолжают удерживать оборону.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
- На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ. За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Свободная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное, Бударки в Харьковскй области.
- На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Оккупанты также произвели обстрелы более 45 населенных пунктов, расположенных рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Камянское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника, добавили в Генштабе.