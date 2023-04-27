Оккупанты наступают на трех направлениях: самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку — Генштаб 27 апреля, 07:16 Генштаб сообщил о самых ожесточенных боях на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили 54 атаки.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 27 апреля, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях войска обстреляли населенные пункты Заречье, Блешня, Карповичи, Медведевка, Янжуловка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Коренек, Ходино, Шпиль и Николаевка Сумской области; Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты продолжают мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Под огонь из артиллерии и минометов населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении войска РФ наступательных действий не проводили. Из артиллерии обстреляли Терны, Торское, Диброву, Белогоровку, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты наступали в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имели. Под огонь попали районы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. Были обстреляны Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили. Обстреляли районы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ находятся в обороне. Обстреляли районы более 30 населенных пунктов, среди которых Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Береговое Херсонской области и город Херсон.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что Украина получила более 98% оружия для контрнаступления.

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