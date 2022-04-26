Битва за Донбасс: Генштаб рассказал, где идут бои 26 апреля, 07:21 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты перемещают пункты управления ближе к линии боевого столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

Противник оказывает огневое влияние по позициям украинских войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

Видео дня

На Северодонецком направлении оккупанты ведут боевые действия в районе населенного пункта Рубежное.

На Попаснянском направлении пытаются захватить Попасную, продолжаются бои.

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На Авдеевском направлении оккупанты пытаются вести наступательные действия, успеха не имеет.

На Кураховском направлении безуспешно совершались наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.

На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

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