Азовсталь и ряд населенных пунктов. Генштаб сообщил, где на Донбассе продолжаются бои

10 мая, 07:07
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Генштаб рассказал, где на Донбассе идут бои (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, где на Донбассе идут бои (Фото:Генштаб)

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом сообщает Геншаб.

В Мариуполе оккупанты артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода Азовсталь. Продолжаются боевые действия.

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Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода Азовсталь.

Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Мариуполь Азовсталь Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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