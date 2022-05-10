Азовсталь и ряд населенных пунктов. Генштаб сообщил, где на Донбассе продолжаются бои
Генштаб рассказал, где на Донбассе идут бои (Фото:Генштаб)
Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.
Об этом сообщает Геншаб.
В Мариуполе оккупанты артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода Азовсталь. Продолжаются боевые действия.
Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода Азовсталь.
Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.