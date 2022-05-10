Азовсталь и ряд населенных пунктов. Генштаб сообщил, где на Донбассе продолжаются бои 10 мая, 07:07 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал, где на Донбассе идут бои (Фото:Генштаб)

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.



Об этом сообщает Геншаб.

В Мариуполе оккупанты артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода Азовсталь. Продолжаются боевые действия.

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Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода Азовсталь.

Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

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