Оккупанты ведут наступление в направлениях Марьинки и Песков — Генштаб

11 августа, 08:00
Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Авдеевском направлении российские оккупанты ведут наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что артиллерийские обстрелы зафиксированы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опытного и Красногоровки. Вражеская авиация нанесла удар вблизи Авдеевки.

Видео дня

На Краматорском направлении оккупанты применили реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вели наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имели отошли. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

Читайте также:
Олег Жданов
Олег Жданов
Перегруппировка войск. Что сейчас происходит на Донбассе

На Бахмутском направлении армия РФ обстреливала позиции украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцево. Авиация РФ нанесла удары возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцево.

Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Украинские военные отогнали захватчиков назад. Войска РФ безуспешно вели наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево и отступили с потерями. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

Читайте также:
Куда нацелился Путин? Почему наступление оккупантов на Донбассе истощается, и они попытаются сместить фокус войны на другие направления

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать возле Павловки. Украинские военные решительно подавили эти попытки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Генштаб Марьинка Наступление Пески Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Джереми Шерман: «Нам всем хотелось бы, чтобы было по-нашему» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Как вы ссоритесь? Восемь способов защиты своих интересов
Джереми Шерман
Только в ХХ веке появились сотни новых диет (Фото:i yunmai/Unsplash)
Развенчиваем мифы /
Шесть привычек, которые только кажутся здоровыми, а на самом деле вредят
10 августа, 21:00
Медицина
Земля может быть уникальной планетой, а существование похожих на нее по всем характеристикам практически невозможно (Фото:NASA/Reid Wiseman)
Решение парадокса Ферми /
Гипотеза уникальной Земли: действительно ли мы одни во Вселенной?
10 августа, 20:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X