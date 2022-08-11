Оккупанты ведут наступление в направлениях Марьинки и Песков — Генштаб 11 августа, 08:00 Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Авдеевском направлении российские оккупанты ведут наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что артиллерийские обстрелы зафиксированы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опытного и Красногоровки. Вражеская авиация нанесла удар вблизи Авдеевки.

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На Краматорском направлении оккупанты применили реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вели наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имели отошли. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении армия РФ обстреливала позиции украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцево. Авиация РФ нанесла удары возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцево.

Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Украинские военные отогнали захватчиков назад. Войска РФ безуспешно вели наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево и отступили с потерями. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать возле Павловки. Украинские военные решительно подавили эти попытки.



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