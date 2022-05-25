Ситуация на Донбассе: Генштаб сообщил, где оккупанты пошли в наступление
Генштаб рассказал, что сейчас происходит на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Лиманском направлении оккупанты активизировали ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведут боевые действия в районе населенного пункта Лиман.
Об этом сообщает Генштаб.
На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении армия РФ вела наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имела, понесла потери.
На Авдеевском направлении оккупанты не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
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