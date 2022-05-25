Ситуация на Донбассе: Генштаб сообщил, где оккупанты пошли в наступление

25 мая, 07:14
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Генштаб рассказал, что сейчас происходит на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, что сейчас происходит на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Лиманском направлении оккупанты активизировали ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведут боевые действия в районе населенного пункта Лиман.

Об этом сообщает Генштаб.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении армия РФ вела наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имела, понесла потери.

На Авдеевском направлении оккупанты не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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