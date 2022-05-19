Оккупанты безуспешно ведут наступление на Донбассе: Генштаб сообщил подробности о боях

19 мая, 08:01
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Генштаб рассказал о битве за Донбасс (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о битве за Донбасс (Фото:Генштаб)

На Северодонецком направлении российские оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

Об этом сообщает Генштаб.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия, чтобы улучшить тактическое положение. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.

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На Авдеевском направлении оккупанты пошли в наступление в районе населенного пункта Юрьевка, понесли потери и отступил. В результате штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успехов у оккупантов также не было.

На Кураховском направлении агрессоры безуспешно вели наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

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На Лиманском направлении российские оккупационные войска совершали обстрелы гражданской инфраструктуры, наносили ракетные удары и пытались закрепиться на ранее занятых позициях. Применили оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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