Оккупанты безуспешно ведут наступление на Донбассе: Генштаб сообщил подробности о боях
Генштаб рассказал о битве за Донбасс (Фото:Генштаб)
На Северодонецком направлении российские оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.
Об этом сообщает Генштаб.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия, чтобы улучшить тактическое положение. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.
На Авдеевском направлении оккупанты пошли в наступление в районе населенного пункта Юрьевка, понесли потери и отступил. В результате штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успехов у оккупантов также не было.
На Кураховском направлении агрессоры безуспешно вели наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.
На Лиманском направлении российские оккупационные войска совершали обстрелы гражданской инфраструктуры, наносили ракетные удары и пытались закрепиться на ранее занятых позициях. Применили оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.
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