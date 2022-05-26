Битва за Донбасс: Генштаб сообщил, где идут тяжелые бои

26 мая, 07:17
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Бои на Донбассе продолжаются (Фото:Генштаб)

Бои на Донбассе продолжаются (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении главные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры активно применяют средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовали артиллерию и штурмовую авиацию по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

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Оккупационная армия пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вела штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имела.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Оккупанты безуспешно предприняли попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении армия РФ вела штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имела.

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошли.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Северодонецк Война России против Украины

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