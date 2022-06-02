Попытки штурма оккупантов. В Генштабе рассказали, где на Донбассе идут ожесточенные бои 2 июня, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.



Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении оккупационные российские войска вели боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понесли потери и отошли.

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На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводили штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении армия РФ ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются.

Оккупанты вели штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого украинскими подразделениями поражения отошли.

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