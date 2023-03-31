Оккупанты наступают на пяти направлениях: в эпицентре боев четыре города — Генштаб 31 марта, 07:28 Генштаб сообщил, где идут самые тяжелые бои (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 31 марта.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск РФ. Российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Катериновка Сумской области; Более 15 населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильча, Красное Первое, Тополя.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно наступали в районах Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Под огонь из артиллерии попали Двуречанское, Западное, Двуречная, Масютовка, Синьковка Купянск и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области; Роздоловка, Колодязи, Торское, Северск и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Бахмут, где украинские защитники отразили 22 атаки. Также войска РФ безуспешно наступали в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Вели огонь по районам населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты наступали в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имели. Под обстрелы попали районы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении были обстреляны районы населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обстреляли районы более 30 населенных пунктов, среди которых Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области; Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомыс в Херсонской области.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте, и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.