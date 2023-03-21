Изменчивая погода. Кого ближайшее похолодание затронет сильнее остальных 21 марта, 11:34 Ближайшее похолодание до конца марта (Фото:alexkich / depositphotos)

Грядущее потепление в ближайшие дни март перед своим уходом разбавит очередным похолоданием.

С 28 марта синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха практически по всей территории Украины. И если в одних регионах оно пройдет практически незаметно, в других придется заменить ветровки, в которых многие уже радостно щеголяют в середине дня, на более теплые куртки.

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В Киеве 28 марта будет пасмурно, дневная температура воздуха +14, ночная +5. В следующие дни до конца месяца дневная температура понизится до +11+12 градусов, ночная останется без изменений +5+7 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове 28 марта переменная облачность и кратковременный дождь. Дневная температура воздуха +12 градусов, ночная +6 градусов. Еще холоднее будет в последний день месяца 31 марта. Дневная температура в этот день будет +11 градусов, ночная +6 градусов. Сильный дождь.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре не будет существенного похолодания. 28 марта дневная температура ожидается +15 градусов, ночная +6 градусов. Немного прохладнее будет в последний день месяца 31 марта. Дневная температура в этот день будет +14 градусов, ночная при этом +10 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе 28 марта будет пасмурно и дождливо. Дневная температура воздуха +10, ночная +8. В следующие дни до конца месяца дневная температура +11+14 градусов, ночная +7+9 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове 28 марта пасмурная погода. Дневная температура воздуха +9 градусов, ночная +2 градусов. Еще холоднее будет в последний день месяца 31 марта. Дневная температура в этот день будет +8 градусов, ночная +5 градусов. Переменная облачность и дождь.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo