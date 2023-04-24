Где самые слабые места обороны РФ и какие возможности имеет враг на всех участках фронта — детальный отчет ISW перед наступлением ВСУ 24 апреля, 10:41 Украинские защитники Бахмута. Оккупанты хотят захватить город к началу наступления ВСУ, считают в ISW (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ российская оборона на юге Украины, вероятно, хуже всего укомплектована и организована, а в целом оккупационная армия, скорее всего, не имеет значительных незадействованных резервов для обороны.

Об этом идет речь в детальном отчете Института изучения войны, аналитики которого детально проанализировали силы оккупантов по всем направлениям фронта и их общие оборонные возможности.

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Эксперты Института отмечают, что их выводы основываются на ряде предположений относительно возможностей Украины, «которые ISW не пытается оценивать». Аналитики предполагают, что при достаточном наличии боеприпасов, техники и высокоточных систем артиллерии Украина сможет провести скоординированную многобригадную механизированную наступательную операцию с использованием девяти бригад, которые, как сообщается, готовятся к этой операции. «Эта задача сложнее и больше, чем любые наступательные усилия, которые Украина пыталась проводить до сих пор», — признают эксперты ISW, напоминая, что в харьковском контрнаступлении было задействовано до четырех бригад ВСУ.

В то же время российские силы в Украине сейчас действуют в виде децентрализованных и в значительной степени деградированных формирований по всему театру боевых действий. Текущая схема их развертывания свидетельствует о том, что большинство существующих подразделений уже вовлечены и участвуют либо в наступательных, либо в оборонных операциях. По оценкам ISW, оккупанты сейчас действуют на семи направлениях, при этом ведут активные наступательные действия по меньшей мере на первых пяти из них (выделены жирным) и преимущественно оборонные операции — на последних двух направлениях.

Купянское направление;

Луганская область и линия Сватово — Кременная;

Бахмут;

участок фронта Авдеевка — Донецк;

запад Донецкой и восток Запорожской областей;

западная часть Запорожской области;

Херсонская область.

В своем отчете аналитики ISW подробно перечисляют все российские подразделения, действующие на каждом направлении, и подчеркивают: нет оснований полагать, что какие-либо из этих подразделений или соединений действуют в полную силу. Большинство как регулярных, так и нерегулярных формирований оккупационной армии сейчас воюют неполной численностью из-за потерь, понесенных в Украине во время предыдущих этапов войны.

Эксперты Института изучения войны озвучивают такие выводы относительно способностей армии РФ перед предстоящим контрнаступлением ВСУ:

Российская одержимость маломасштабными тактическими наступательными операциями после момента оперативной кульминации армии РФ в Украине привела к тому, что российские силы оказались плохо подготовленными для ответа на широкомасштабное механизированное контрнаступление ВСУ. Российские войска предпочитают вести небольшие фронтовые атаки, чтобы добиваться постепенных тактических « успехов» и закреплять свои небольшие тактические завоевания на ограниченных участках фронта. В то время как эти мелкомасштабные атаки в основном возложены на местных командиров, оборонные маневры против широкомасштабного контрнаступления намного сложнее и потребуют широкого привлечения командования и управления большими подразделениями на больших территориях, что обычно требует тщательной отработки.

Российские войска предпочитают вести небольшие фронтовые атаки, чтобы добиваться постепенных тактических успехов» и закреплять свои небольшие тактические завоевания на ограниченных участках фронта. В то время как эти мелкомасштабные атаки в основном возложены на местных командиров, оборонные маневры против широкомасштабного контрнаступления намного сложнее и потребуют широкого привлечения командования и управления большими подразделениями на больших территориях, что обычно требует тщательной отработки. Атакующие украинские силы будут определять то время и те места, где будут идти бои, и, вероятно, будут оказывать давление на гораздо более обширные территории, чем те сектора атаки, на которых обычно сосредотачивались российские командиры. Поэтому командирам армии РФ, вероятно, придется координировать оборонные операции всех своих подразделений одновременно, а не сосредотачиваться на секторе по собственному выбору, что они делали до сих пор. Таким образом, предыдущий опыт боевых действий большинства российских тактических и даже оперативных командиров вряд ли подготовил их к вызовам, с которыми они могут столкнуться во время наступления ВСУ.

вряд ли подготовил их к вызовам, с которыми они могут столкнуться во время наступления ВСУ. Большинство российских подразделений на важных участках фронта укомплектовано мобилизованными военнослужащими , которые были призваны после успешного контрнаступления Украины в Херсонской и Харьковской областях и не имели опыта обороны от механизированного многобригадного наступления. «Они вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое нападение, независимо от боевого опыта, который получили в наступательных операциях, где до сих пор участвовали», — констатируют аналитики ISW.

, которые были призваны после успешного контрнаступления Украины в Херсонской и Харьковской областях и не имели опыта обороны от механизированного многобригадного наступления. «Они вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое нападение, независимо от боевого опыта, который получили в наступательных операциях, где до сих пор участвовали», — констатируют аналитики ISW. Для российской армии оборона, вероятно, также будет осложнена распространенными и постоянными проблемами оккупантов с боевым духом и дисциплиной . ISW сообщал о многих случаях, когда военнослужащие на разных участках фронта жаловались на условия в их подразделениях, жестокое обращение со стороны командиров, пренебрежительное отношение командования к потерям и дезертирству. Эти факторы наносят ущерб сплоченности подразделений и, вероятно, еще больше ухудшат общую оборонную способность России, констатируют эксперты ISW.

. ISW сообщал о многих случаях, когда военнослужащие на разных участках фронта жаловались на условия в их подразделениях, жестокое обращение со стороны командиров, пренебрежительное отношение командования к потерям и дезертирству. Эти факторы наносят ущерб сплоченности подразделений и, вероятно, еще больше ухудшат общую оборонную способность России, констатируют эксперты ISW. Совокупность российских укреплений по всему театру боевых действий указывает на оборонительные маневры, которое вероятно подготовили россияне, и на их слабые места. Жесткая линия укреплений вдоль фронта в Харьковской и Луганской областях на расстоянии 5−20 километров от линии фронта свидетельствует о том, что российские войска намерены отойти на эту линию укреплений и обороняться именно там в случае прорыва украинских войск. Подобным образом, линии укреплений в районе Бахмута и Донецка расположены на расстоянии от 5 до 20 километров позади текущей линии столкновения, что в принципе оставляет российским силам пространство для отхода через буферную зону и обеспечение системы обороны за линией. Однако оборонительные линии на юге Украины выглядят совсем иначе . Российские войска там якобы подготовились к глубокой обороне, с несколькими линиями укреплений, идущих дальше в тыл. Однако эти линии обороны, скорее всего, недостаточно укомплектованы — у российских войск просто нет достаточно личного состава, чтобы должным образом укомплектовать укрепления в районах, удаленных от линии фронта. Поэтому силы там могут быть недостаточно плотно сосредоточены, чтобы выдержать решительную механизированную атаку, констатируют аналитики ISW.

Жесткая линия укреплений вдоль фронта в Харьковской и Луганской областях на расстоянии 5−20 километров от линии фронта свидетельствует о том, что российские войска намерены отойти на эту линию укреплений и обороняться именно там в случае прорыва украинских войск. Подобным образом, линии укреплений в районе Бахмута и Донецка расположены на расстоянии от 5 до 20 километров позади текущей линии столкновения, что в принципе оставляет российским силам пространство для отхода через буферную зону и обеспечение системы обороны за линией. Однако . Российские войска там якобы подготовились к глубокой обороне, с несколькими линиями укреплений, идущих дальше в тыл. Однако эти линии обороны, скорее всего, недостаточно укомплектованы — у российских войск просто нет достаточно личного состава, чтобы должным образом укомплектовать укрепления в районах, удаленных от линии фронта. Поэтому силы там могут быть недостаточно плотно сосредоточены, чтобы выдержать решительную механизированную атаку, констатируют аналитики ISW. Текущие боевые порядки армии РФ в Украине свидетельствуют о том, что очень мало российских подразделений еще не вовлечены в активные боевые действия, что подчеркивает потери, понесенные российскими силами на протяжении всей войны.



Ниже приведены еще несколько важных выводов о потенциале и проблемах армии РФ на каждом из семи участков фронта, учитывая возможное украинское контрнаступление. Отдельно ISW анализирует также возможности Черноморского флота РФ.



Купянское направление ( Харьковская область)

Россия перебросила в район Купянска элементы формирований Западного военного округа (ЗВО), которые ранее уже понесли существенные потери. Эти войска проводили ограниченные наступательные операции на Купянском направлении в первые несколько месяцев 2023 года, но не смогли добиться значительных оперативных успехов в направлении Купянска, кроме случайных и локальных тактических завоеваний. Эксперты Института также отмечают, что у России вряд ли есть большие резервы на этом направлении: силы 2-й мотострелковой дивизии ЗВО, которые ранее не были замечены в боях, вероятнее всего, уже развернуты вдоль границы Харьковской и Луганской областей именно в районе Купянска.

Инфографика: ISW

Линия Сватово — Кременная ( Луганская область)

Россия привлекла подразделения двух военных округов (Западного и Центрального военного округов) и две воздушно-десантные дивизии (ВДВ) к неудачному наступлению в Луганской области, которое уже достигло оперативной кульминации с лишь несколькими локализованными тактическими успехами. Учитывая, что большинство элементов оккупационной армии активно участвовали в наступательных действиях вдоль линии фронта в течение почти четырех месяцев, сейчас они, вероятно, серьезно истощены и деградированы.

Отдельное внимание аналитики ISW обращают на силы ВДВ, активно действующие вблизи Кременной: 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й дивизии ВДВ и 331-й гвардейский десантный полк 98-й дивизии ВДВ, действовавшие в лесистых локациях западнее Кременной. В начале апреля Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ впервые в истории получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А Солнцепек, а их применение вблизи Кременной еще 1 апреля подтвердили геолокационные кадры. Обычно такие системы используют на уровне военных округов и их использование российскими десантными дивизиями «заслуживает внимания и свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, пытается усилить подразделения ВДВ для проведения дальнейших наступательных операций на этом фронте». Однако использование одного лишь дополнительного типа артиллерийских средств вряд ли предоставит оккупантам решающее наступательное преимущество в этом направлении и не заменит ключевую потребность армии РФ в лучших (и больших) ресурсах пехоты. ISW также отмечает, что именно из-за дефицита пехоты вдоль линии Сватово-Кременная, вероятно, пришлось развернуть ограниченные подразделения спецназа ГРУ. Дополнительную роль здесь также играют несколько российских нерегулярных формирований, среди которых силы боевиков ЛНР, БАРСа («боевой армейский резерв» РФ), чеченский спецназ Ахмат и казачий полк Дон. Однако всем этим силам не удалось добиться значительных успехов в Луганской области в 2023 году. При этом, похоже, они продолжают попытки атак без ротации и переоснащения и не подготовились к наступлению украинских сил.

Инфографика: ISW

Бахмут

Нынешняя модель действий России вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское военное руководство стремится завершить захват города к началу украинского контрнаступления, если это будет возможно. Аналитики ISW прогнозируют, что после привлечения подразделений ВДВ в поддержку серьезно разбитых сил ЧВК Вагнера в этом районе оккупанты в определенный момент, вероятно, могут заставить украинские силы отойти. При этом подразделения ВДВ, отвечающие за более отдаленные от крайне изнурительных городских боев участки фронта (северные и юго-западные окраины Бахмута), вероятно, выйдут из битвы за Бахмут в значительно лучшей форме, чем вагнеровцы.

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Ось Авдеевка — Донецк

На этом направлении российское командование активно привлекло формирования «ДНР» вместе с некоторыми подразделениями Южного военного округа (ЮВО) и Северного флота. В 2023 году эти элементы не достигли никакого оперативного прогресса на этом направлении, кроме незначительного тактического продвижения вокруг Авдеевки и в пределах Марьинки. При этом нынешняя линия фронта в этом районе находится всего в нескольких километрах от линии, которая держалась восемь предыдущих лет.

На этом участке фронта особенно пострадали и понесли потери подразделения боевиков «ДНР» — в частности после того, как российское командование официально подчинило 1-й и 2-й армейские корпуса (боевики «ДНР» и «ЛНР») 8-й общевойсковой армии РФ (Южный военный округ). Теперь к потерям донецких боевиков добавились потери среди мобилизованных военнослужащих со всей России, которые восполняют подразделения «ДНР» с минимальной подготовкой, после чего командование ДНР вынуждает их участвовать в атаках без подготовки. При этом бригады, полки, батальоны и другие составляющие «ДНР» не укомплектованы и не оснащены согласно обычным нормами организации и оснащения подразделений армии РФ. Аналитики ISW предполагают что даже формирование специальных «штурмовых рот Z», о которых сообщалось в этом районе, вряд ли предоставит российским силам на этом направлении значительное наступательное преимущество.

Инфографика: ISW

Запад Донецкой и восток Запорожской областей ( включая Угледар)

В западной части Донецкой области вблизи Угледара с осени 2022 года воюют подразделения Восточного военного округа (ВВО) армии РФ, которые несут постоянные потери во время неоднократных неудачных попыток захватить город. В частности, в течение первых нескольких месяцев 2023 года наступление вели 29-я и 36-я общевойсковые армии и подразделения Тихоокеанского флота. Эти подразделения были настолько разбиты, что подверглись уже нескольким итерациям переукомплектования плохо подготовленным и мобилизованным персоналом, которому также не хватает соответствующей дисциплины. В частности, в начале февраля 2023 года подразделения российских морпехов теряли здесь от 150 до 300 человек в день, и поэтому 155-ю бригаду Тихоокеанского флота пришлось полностью переукомплектовать в третий раз, а командующий флотом был уволен.

Вблизи Угледара также действуют ограниченные части «ДНР», бригады спецназа ГРУ, несколько «добровольческих батальонов» и отряды БАРСа. Впрочем, многие данные свидетельствуют о том, что т.н. «добровольческие» элементы вблизи Угледара, вероятно, плохо дисциплинированы, а потому неэффективны в бою.

Инфографика: ISW

Западная часть Запорожской области

К оборонным операциям в этом направлении Россия привлекла элементы Южного военного округа и несколько иррегулярных формирований. При этом нерегулярные подразделения оккупационной армии, присутствующие в Запорожской области, в большинстве своем занимаются обороной в тылу.

Аналитики ISW отмечают, что российские силы, действующие в западной части Запорожской области, вероятно, менее истощены и деградированы, чем другие силы из-за преимущественно оборонительного характера операций на этом участке фронта до 2023 года. Хотя ограниченные элементы Южного военного округа и ГРУ, как сообщается, участвовали в активных боевых действиях, большинство оккупационных сил здесь готовится к глубокой обороне. Эти войска состоят преимущественно из мобилизованных новобранцев и добровольцев, поэтому они, вероятно, столкнутся с некоторыми проблемами из-за плохой подготовки и дисциплины. Однако у них было больше времени на отдых и восстановление после контрнаступления Украины на юге в 2022 году.

Инфографика: ISW

Херсонская область

Российская группировка в Херсонской области, пожалуй, самая неорганизованная и малоукомплектованная на всем театре боевых действий, констатируют эксперты ISW. До ухода россиян из западного (правого) берега Херсонской области в ноябре 2022 года в этом районе действовали подразделения 76-й и 106-й дивизий ВДВ и 22-го армейского корпуса. Однако с тех пор эти элементы были передислоцированы на другие участки фронта. Вполне вероятно, что остальная группировка РФ на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области в основном состоит из очень ослабленных остатков подразделений, которые сформированы главным образом из мобилизованного персонала. Эти элементы были выведены из боевых действий осенью 2022 года, поэтому они могут быть несколько свежее подразделений в других местах на передовой. Однако проблемы боевого духа, плохой подготовки и дисциплины, вероятно, являются обычными явлениями в российских подразделениях в этом районе — особенно из-за того, что более компетентные регулярные подразделения задействованы в других местах. И хотя войска РФ в Херсонской области, как и в западных частях Запорожской, предположительно, готовятся к глубокой обороне, здешняя российская группировка «очевидно, рассеяна и неукомплектована», констатируют аналитики.

В ISW также признают, что информации об оккупационных войсках в Херсонской области немного — в основном из-за того, что этот участок фронта был в основном статическим после ухода россиян с правобережья Херсонской области, а российские «военкоры» чаще всего сообщают об активных боевых действиях на других участках передовой.

Инфографика: ISW

Возможности Черноморского флота РФ

По мнению экспертов ISW, российское военное командование может привлечь корабли Черноморского флота РФ для поддержки оборонных операций на юге Украины, особенно в условиях, когда операции ВСУ будут приближаться к побережью. Однако ЧФ РФ вряд ли будет иметь существенное значение для наземных операций, считают аналитики Института. Они напоминают, что украинские силы повредили все три фрегата ЧФ РФ класса Адмирал Григорович: собственно Адмирал Григорович, а также фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров.

Наиболее важным активом ЧФ РФ с точки зрения возможностей прямого удара являются десантные корабли Черноморского флота, поскольку они несут ракетные системы. 197-я бригада десантных кораблей ЧФ РФ состоит из двух десантных кораблей класса Аллигатор, трех кораблей класса Ропуча-I и одного десантного корабля классаРопуча-II, все они были активны по состоянию на лето 2022 года. ЧФ РФ также имеет вооруженные корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и т. д.

Однако все эти корабли вряд ли обеспечат России значительные оборонительные возможности против любых будущих украинских контрнаступлений на юге Украины, поскольку для этого они должны подойти достаточно близко к береговой линии, что сделало бы их привлекательными целями для ударов Украины. Кроме того, российские корабли сосредоточены в первую очередь на противовоздушных, противокорабельных и противолодочных миссиях и, как правило, не имеют большого количества боеприпасов, необходимых для защиты от механизированных контрнаступательных операций.