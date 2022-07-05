Генеральное сражение. Израильский военный аналитик назвал города, бои за которые определят будущее российско-украинской войны

5 июля, 17:26
Эксклюзив НВ
Работа HIMARS на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Работа HIMARS на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Сражения за Херсон и Мелитополь станут решающими в войне России против Украины, уверен военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, — за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне — сколько она будет идти лет и так далее. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если в Украины будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально поменяет и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами, — предателей. Это повлияет вообще на все», — уверяет Левин.

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Раньше, добавил он, говорили о том, что генеральным сражением будет битва за Донбасс, но Левин так не считает:

«Крупные битвы происходят, но это не те сражения, которые определяют будущее всей полномасштабной российско-украинской войны. <...> Херсон, Мелитополь — это ключевые города. И вообще — юг. Потому что юг — это и угроза Крыма, и сужение фронта. Украина сможет показать, что она может возвращать свои территории, в том числе города».

https://www.youtube.com/watch?v=4omR0PWfWkw&t=15s
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Запорожская область Запорожье Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

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