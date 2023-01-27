В Киеве и двух областях будут действовать графики стабилизационных отключений света 27 января, 08:15 Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 27 января, в Киевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений света.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии:

Киев ( днем 991 МВт/ночью 663 МВт)

днем 991 МВт/ночью 663 МВт) Киевская область ( днем 708 МВт/ночью 609 МВт)

днем 708 МВт/ночью 609 МВт) Днепропетровская область ( днем 1200 МВт/ночью 1208 МВт).

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"Такие лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

В Одесской области в результате разрушений энергоинфраструктуры продолжаются экстренные отключения света.

После попытки ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08.

Российские оккупанты попали в энергетический объект в Киевской области. Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры.