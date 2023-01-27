В Киеве и двух областях будут действовать графики стабилизационных отключений света
Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В пятницу, 27 января, в Киевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений света.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии:
- Киев (днем 991 МВт/ночью 663 МВт)
- Киевская область (днем 708 МВт/ночью 609 МВт)
- Днепропетровская область (днем 1200 МВт/ночью 1208 МВт).
"Такие лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
В Одесской области в результате разрушений энергоинфраструктуры продолжаются экстренные отключения света.
После попытки ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.
Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08.
Российские оккупанты попали в энергетический объект в Киевской области. Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры.