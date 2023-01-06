Соглашение заключено. Епифанию окончательно разрешили провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре 6 января, 14:38 Предстоятель ВЦУ Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний / Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в субботу, 7 января, все же проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

О заключении соответствующего соглашения сообщил Национальный заповедник Киево-Печерская лавра в Facebook.

Отмечается, что опроведении богослужений просило управление Киевской Митрополии ПЦУ. В Нацзаповеднике приняли решение после того, как рассмотрели обращение и учли разрешение Министерства культуры и информполитики.

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Глава Минкульта Александр Ткаченко напомнил в Telegram, что решение о возвращении государству собора и церкви Киево-Печерской лавры было принято 5 января. В ходе заседания стало известно, что ПЦУ не просила разрешения на проведение рождественских богослужений в Успенском соборе. Но уже во второй половине дня от Киевской митрополии ПЦУ поступило такое обращение.

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Еще за день до этого пресс-служба ПЦУ сообщила, что митрополит Епифаний проведет рождественскую службу 7 января в Успенском соборе, а церковь получила разрешение на это.

Но в УПЦ МП 5 января заявили, что у предстоятеля ПЦУ Епифания нет разрешения на анонсированное ранее богослужение в Лавре. В церкви ссылались на видео встречи с главой Нацзаповедника Александром Рудником, который сказал, что не получал запрос от ПЦУ на проведение рождественских богослужений. Тогда в УПЦ МП назвали намерение Епифания попыткой «силового захвата Успенского собора».