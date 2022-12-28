После демонтажа памятник Екатерине II в Одессе передадут в художественный музей 28 декабря, 15:56 В Одессе демонтируют памятник основателям города, частью которого является статуя Екатерины II (Фото:Суспільне Одеса)

После окончания демонтажа памятник основателям Одессы, частью которого является и статуя Екатерины II, передадут в художественный музей.

«Этот памятник будет передан в художественный музей согласно решению сессии. Он, а также четыре фигуры, которые являются памятниками национального значения», — отметили в пресс-службе одесского горсовета в Telegram.

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Там рассказали, что теперь в Одессе «начинают тяжелый и долгий, однако необходимый процесс переосмысления собственной истории и освобождения от советских и имперских мифов».

30 октября горсовет Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II, а 28 декабря начался ее демонтаж.

Мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого. Именно туда могут со временем переместить и памятник Екатерине II.

Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее «сподвижников» — это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Изначально монумент был сооружен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году — восстановили.

После того, как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский передал обращение в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией. Президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно — очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

В сентябре памятник дважды был облит красной краской, а до этого на постаменте монумента оставили надпись «Екатерина=Путин», выполненную красной краской. 2 ноября на голову российской императрице надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.

Власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин. 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%) поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.